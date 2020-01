Nesta quinta-feira (16) os fortes ventos e a chuva acabaram derrubando uma árvore na Av. Tancredo Neves próximo a Embraco, que acabou obstruindo parte da via interrompendo parcialmente o trânsito no local. O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado e efetuou o corte e a limpeza da avenida para que o tráfego fosse liberado. A PM auxiliou com na sinalização do trânsito.

