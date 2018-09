Vereadores analisam liberação de crédito de R$ 1 milhão para o Hospital Santo Antônio

Sempre nas quintas-feiras os vereadores itaiopolenses se reúnem para as reuniões das Comissões Permanentes da Câmara. As Comissões Parlamentares, Permanentes ou Temporárias, têm funções legislativas e fiscalizadoras. No cumprimento dessas duas funções básicas, de elaboração das leis e de acompanhamento das ações administrativas, no âmbito do poder executivo e legislativo. Elas promovem também debates e discussões com a participação da sociedade em geral, sobre todos os temas ou assuntos de seu interesse.

Na última quinta-feira, os vereadores membros da Comissão de Redação, Legislação e Justiça, que tem a competência de opinar exclusivamente sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e da técnica legislativa das proposições (projeto de leis), iniciaram a analise de dois projetos de leia que tem o objetivo de liberar abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1 milhão.

Os dois projetos tem o objetivo de levantar fundos para o pagamento dos servidores da Fundação Municipal da Saúde e Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.