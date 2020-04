Mafra Futsal realiza aulas online durante o período da quarentena

As aulas são transmitidas nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h pelas redes sociais do Mafra Futsal. Aos alunos que não têm acesso a internet, o projeto disponibiliza gratuitamente apostila de atividades e treinamentos

Seguindo as determinações das autoridades de saúde competentes sobre o isolamento social, o Mafra Futsal, preocupado com o condicionamento físico de seus alunos, está realizando aulas online, através do projeto “Mafra Futsal em Casa”.

O trabalho consiste em aulas através da internet, transmitidas nas segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h pelas redes sociais do Mafra Futsal. Após a exibição, as atividades ficam disponíveis para que os alunos possam assistir a qualquer hora.

Os vídeos são postados de forma pública, podendo também ser acessados por qualquer pessoa interessada nas atividades físicas, ministradas pelos profissionais do projeto: Luiz Eduardo Petreça, Eduardo Martin Pedro e Geison Buch.

Para os alunos que não têm acesso a internet, o projeto disponibiliza gratuitamente apostila de atividades e treinamentos.

“Ao mesmo tempo em que estamos preocupados com a saúde de cada aluno e membro da comissão técnica, onde acompanhando as determinações dos órgãos competentes, suspendemos as atividades, também temos preocupação com o condicionamento físico dos nossos atletas. O momento é de isolamento, mas não de sedentarismo. Dessa forma, estamos elaborando treinos para que os alunos possam realizar na sua casa, de forma simples, mas sem deixar de praticar atividade esportiva”, comentou Luiz Eduardo Petreça, supervisor do projeto.

AULAS ONLINE

Os vídeos das aulas podem ser acessados nos seguintes canais:

– Facebook: www.facebook.com/mafrafutsal

– YouTube: www.youtube.com/mafrafutsal

– Site oficial: www.mafrafutsal.com.br/aulasonline