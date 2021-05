18 de maio: dia de lembrar a necessidade de combater a violência contra crianças e adolescentes

O município de Mafra está se mobilizando e participando da Campanha pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que acontece anualmente no mês de maio, com ênfase no dia 18, instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As ruas e avenidas da cidade já estão enfeitadas com flores amarelas, e placas e banners colocados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS em locais estratégicos para lembrar esse dia e da necessidade de combater essa violência.

Todo o trabalho está sendo desenvolvido em parceria com Secretaria Municipal de Educação com entrega de materiais como cartazes, folders e jornais para serem trabalhados com os alunos de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino; com a Secretaria Municipal de Saúde com entrega de materiais como cartazes e folders para serem distribuídos em todos os Postos de Saúde e ainda a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, com entrega de cartazes para serem distribuídos e afixados no comércio local.

Por que 18 de maio?

Nesse dia em 1973, uma menina capixaba de Vitória- ES, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia imensurável. Seu corpo apareceu 06 dias depois desfigurado por ácido. Os agressores jamais foram punidos.

O movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, após uma forte mobilização, conquistou a aprovação da Lei Federal 9.970/2000, que instituiu o 18 de maio como Dia Nacional ao Abuso e à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento pelos direitos de crianças e adolescentes e na luta pelo fim da violência sexual. Portanto, esse é um dia em que toda a população do Brasil deve se manifestar contra a violência sexual cometida contra crianças e adolescentes.

Compromisso com a proteção das crianças

Segundo a Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação Danielle Kondlatsch, o Dia 18 de Maio vem convocar a todos, poder público, sociedade civil organizada, governos, igrejas, comércios, mídia e cada cidadão brasileiro, ao compromisso com o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e à reafirmação do compromisso com a proteção de cada criança e adolescente de nosso país. “É oportuno lembrar que o Brasil ainda convive com episódios de violação de direitos de crianças e adolescentes, com novos casos descobertos e denunciados a cada dia”, declarou enfatizando que o abuso sexual permanece um problema generalizado e que merece atenção da sociedade e dos governos para atuar em termos de prevenção.

Denuncie

Conselho Tutelar – 3642-4734; Disque denúncia – 100; Polícia Militar – 190.