1ª Feira Cultural de Livros e Serviços segue até domingo em Mafra

Está acontecendo desde o dia 4 de novembro, a 1ª Feira Cultural de Livros e Serviços, que une o incentivo à cultura e ações de cunho social. O evento é uma realização do Projeto Circo Social com apoio de diversos parceiros e permanecerá até o dia 10 de novembro, no pavilhão do Santuário Nossa Senhora Aparecida.

A cerimônia de abertura contou com a presença do Coordenador do Projeto Circo Social, Cleiton Lisboa, da Diretora de Cultura de Mafra, Eliane Vila Lobos Strapasson, representando a Prefeitura Municipal/Secretaria de Educação, Esporte e Cultura e do Vereador Cirineu Corrêa Cardoso, representando a Câmara Municipal.

A Feira Cultural conta com stands de livros a preços bem acessíveis, entre R$ 1,00 e R$ 10,00 e muitas outras ações e serviços gratuitos de saúde, informação e bem estar social, como bazar de roupas e calçados com preços a partir de R$ 1,00, além de brinquedos para as crianças. Oferece ainda palestras diárias, às 19h30, com temas motivacionais e de informações financeiras.

EVENTO DIFERENCIADO

Na cerimônia de abertura o coordenador do Projeto, Cleiton Lisboa destacou que a Feira busca aliar serviços, cultura, lazer e informação para a comunidade. “Esse é um evento diferenciado para atrelar todas as áreas de atuação do projeto”, declarou. E concluiu afirmando que será a primeira de muitas outras feiras.

Presente em Mafra, Rio Negro e região há cerca de três anos realizando ações beneficentes, o Circo Social apresenta, nesta primeira edição da feira, uma proposta variada junto com seus parceiros: Prefeitura Municipal de Mafra, Câmara de Vereadores, Secretarias Municipais de Educação e Saúde, Pallore Cosméticos, Instituto Mix, Canal C, Unopar, KNN idiomas, CEDUP, Unicesumar, Academia Aquariun, Rilex, Lojas Zaine, Mágico Felipe Sauer, Head Free, AC Farma, Lojas Susin, Willner Supermercados do Alto, Auto Show, Mídias Internacionais, Ganesh Livraria e Top Livros.

TRABALHO SOCIAL

A Diretora de Cultura, Eliane Vila Lobos Strapasson, disse ser uma satisfação apoiar um evento como esse, com cunho social e voltado para a valorização do livro e incentivo à leitura. “Estamos felizes em apoiar o Projeto Circo Social pelo relevante trabalho que vem desenvolvendo em nossas cidades”, declarou parabenizando os organizadores e apoiadores pelo empenho e dedicação na sua realização.

O Vereador Cirineu Cardoso falou da importância do evento, disseminando cultura através dos livros e do saber. “Hoje é muito importante investir no hábito da leitura, principalmente para nossos adolescentes”, declarou lembrando ainda dos projetos sociais que eles têm oferecido, sempre com parcerias. “Sem os parceiros as coisas não acontecem”, concluiu.

DOAÇÕES DE BRINQUEDOS

Como a 1ª Feira Cultural de Livros e Serviços conta com bazar de roupas e calçados, os organizadores informam que também recebem doações, em especial de brinquedos novos e usados, visando o Natal Solidário do Projeto Circo Social.

O Projeto Circo Social atua de forma independente, com ações realizadas por voluntários. Tem por objetivo colaborar para o desenvolvimento social e humano através de ações beneficentes. Tem por missão “levar alegria e esperança para quem tanto precisa”.

PROGRAMAÇÃO

A programação da 1ª Feira Cultural de Livros e Serviços para o período de quarta a domingo será a seguinte:

Dia 6/11 (quarta-feira)

Diversos serviços de saúde gratuitos;

Distribuição de amostras de cosméticos e análise capilar (Pallore Cosméticos);

Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo);

Sorteio de vales-compras e brindes;

Brinquedos infantis, contadores de história e camarim de pintura;

Stand educativo KNN Idiomas;

Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00;

Palestra as 19h30 – “Mente Motivada”, ministrada pelo Prof. Bauer da empresa Midas Internacional.

Dia 7/11 (quinta-feira)

Diversos serviços de saúde gratuitos;

Distribuição de amostras de cosméticos e análise capilar (Pallore Cosméticos);

Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo);

Sorteio de vales-compras e brindes;

Brinquedos infantis, contadores de história e camarim de pintura;

Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00;

Stand educativo KNN Idiomas;

Palestra às 19h30 – “Gestão das mudanças”, ministrada por Prof. Bauer e Daniely Kalil da empresa Midas Internacional.

Dia 8/11 (sexta-feira)

Diversos serviços de saúde gratuitos;

Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00;

Show de mágicas com Felipe Sauer;

Sorteio de vales-compras e brindes;

Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo);

Brinquedos infantis, brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura;

Stand educativo KNN Idiomas;

Palestra as 19h30 – “Como ser um profissional de destaque”, ministrada por André Rafael Hack, da empresa Unopar.

Dia 9/11 (sábado)

Diversos serviços de saúde gratuitos;

Aferição de pressão arterial (Ac-Farma);

Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo);

Período da tarde – Oficina de slimes e muitas novidades (Unopar);

Sorteio de vales-compras e brindes;

Brinquedos infantis, brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura;

Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00;

Stand educativo KNN Idiomas;

Tarde de autógrafos às 16 horas com os escritores Adriana Moro, Cleiton Lisboa, Camille Francine de Assumpção e Ever Lisboa.

Dia 10/11 (domingo)

Diversos serviços de saúde gratuitos;

Stand conscientização à prevenção do AVC (Hospital São Vicente de Paulo);

Brinquedos infantis, brinquedos infláveis, contadores de história e camarim de pintura;

Stand educativo KNN Idiomas;

Bazar de roupas e calçados novos e usados a partir de R$ 1,00;

Palestra às 17 horas – “Inteligência Emocional”, ministrada por Emerson Maas.