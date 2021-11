1º Concurso “Sabores de Natal” será realizado em Mafra

O concurso é para participantes do Programa de Atendimento ao Idoso (PAI) e também idosos residentes em Mafra, com idade superior a 60 anos

Época de Natal chegando e o olfato e paladar começam a ficar aguçados com odores e sabores das guloseimas natalinas. Com o objetivo de resgatar a culinária tradicional de doces e/ou sobremesas de Natal da nossa região, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por meio do Programa de Atendimento ao Idoso (PAI), promove o 1º Concurso “Sabores do Natal” que acontece no próximo dia 24 no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O concurso é aberto a participantes do Programa de Atendimento ao Idoso (PAI), demais idosos do município e o requisito principal é ter mais de 60 anos. O interessado deverá se inscrever no CCI que fica na rua Tupinambás, nº 80, na Vista Alegre, até o dia 19 deste mês.

Sua receita vai brilhar

De acordo com o regulamento disponível no CCI, podem ser inscritos doces, bolos, bolachas, sobremesas e demais itens que se enquadrem em doces natalinos. Fica a cargo do participante a despesa de produção do item. Uma comissão julgadora vai avaliar a apresentação, decoração e sabor das receitas apresentadas.

Critérios de seleção

Deverá ser entregue no dia 24 no Centro de Convivência do Idoso (CCI), uma amostra do prato, com apresentação e decoração, com a devida receita. Serão avaliados a apresentação do prato e seu sabor. O prato deve ser identificado com o nome e sua receita. A votação será feita por um júri composto por representantes do Conselho do Idoso. Serão premiados 1º, 2º e 3ºs lugares com medalhas e todos os participantes receberão certificados.

Serviço:

O que: 1º Concurso “Sabores de Natal”

Quando: dia 24 de novembro – quarta-feira

Horário: às 13h30

Onde: CCI

Mais informações: CCI – Rua Tupinambás, nº 80, Vista Alegre. Telefone: 3642-9104.