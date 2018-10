1º Evento de Motociclismo RioMafra acontece nesta sexta-feira e sábado

Na próxima sexta-feira e sábado, dias 12 e 13, acontece o 1º Evento de Motociclismo RioMafra, realizado em conjunto por três moto clubes de Mafra: Boinas Pretas, Espíritos Vagantes e Guerreiros Espartanos. O evento será realizado no Recanto Parque Verde, situado na BR 280, no bairro KM 09 em Mafra (em frente à Cerâmica Vila Rica).

Na sexta-feira haverá venda de almoço com “porco no tacho” mais acompanhamentos ao valor de R$ 20,00. Durante o dia terá som acústico e mais bandas locais. Ainda na sexta-feira, durante a tarde, haverá cama elástica e várias atrações de graça para as crianças. A noite será animada com o melhor do Flash Back. No sábado várias bandas de Rock’n’ Roll se apresentarão durante o dia. Haverá ainda rango 0800.

A praça de alimentação estará disponível durante todos os dias do evento. Também haverá área de camping e estacionamento gratuito. Bandas confirmadas: Jonie Walker, Marcos Rigol Acústico, Heróis De Sua Saga, Thunder Machine, Samon, Primeiro Grau. E para curtir tudo isso, durante os dois dias de evento o valor de entrada será somente R$ 10,00.

“Apaixonados por motos de todos os estilos: venham participar conosco, venha rever os amigos e fazer novos amigos”. O evento preza pela campanha nacional “Zoeira tô fora”.