1º Fórum de Líderes da Indústria 4.0 aconteceu em Mafra

Também conhecida como Manufatura Avançada e Indústria Inteligente, a Indústria 4.0 é o nome usado para marcar a 4ª Revolução Industrial que está acontecendo. A primeira pergunta que deveria ser feita não é o que é, mas sim, por que necessitamos desta revolução?

Buscando respostas acerca deste tema a Associação Empresarial de Mafra promoveu no dia 24 de maio o maior evento de tecnologia industrial do planalto norte catarinense: O 1º Fórum de Líderes da Indústria 4.0.

O evento contou com o palestrante Gerd Witzel da Alemanha, o qual falou sobre o tema Process View Of Industry 4.0 and International Trends, trazendo uma abordagem a respeito da realidade mundial da tecnologia industrial 4.0, dizendo ainda, que o Brasil tem um grande mercado para esse novo conceito e que há empresas muito qualificadas para atender as demandas que estão surgindo.

Em seguida tivemos José Rizzo Hahn Filho que abordou o tema Internet Industrial, Robótica Colaborativa e a Competitividade da Indústria Nacional, mostrando para os empresários o quão ainda temos que evoluir em relação ao uso de robôs na produção industrial, e como podemos utilizar as características da indústria 4.0 para aumentar a competitividade e eficiência em um parque fabril.

Tivemos ainda o palestrante Renan Lindner que explanou sobre Indústria 4.0 e Seu Impacto Como Fator de Sustentabilidade Global. Segundo Renan “Nós vamos assistir nos próximos anos uma revolução industrial que vai vertebrar as cadeias de valor permitindo conexões através da internet que racionalizam consumo de massa e energia para atender as demandas das pessoas. Esse movimento vai permitir com que a gente alcance níveis de entropia mais baixos em todas as transformações que a indústria promove e talvez esse seja o grande caminho viável para que a gente consiga resultados melhores do ponto de vista de sustentabilidade com os níveis de entropia inferiores aos praticados.’’ Ou seja, a Indústria 4.0 trará benefícios que ampliarão as condições de sustentabilidade em toda cadeia de valor.

Finalizando o ciclo de palestras, tivemos a oportunidade de ouvirmos o senhor Nivaldo Presalino Vieira, Gerente Regional Norte e Vale do Itajaí do BRDE, o qual trouxe informações a respeito do BRDE Inova, programa este que disponibiliza condições diferenciadas de acesso ao crédito para empresas inovadoras inseridas no ambiente produtivo.

Participaram do Fórum mais de 300 pessoas entre empresários, acadêmicos, autoridades e demais lideranças, que compartilharam níveis elevadíssimos de conhecimento e organização, ficando como mensagem final do 1º Fórum de Líderes da Industria 4.0 que as pequenas e médias indústrias também podem fazer uso das tecnologias 4.0 ampliando fronteiras mercadológicas.