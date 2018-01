2018 segue com rotina de recuperação das estradas do interior de Mafra

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra iniciou o ano realizando a manutenção das estradas do município, seguindo determinações do prefeito Wellington Bielecki, que visa dar condições de trafegabilidade para o transporte coletivo, veículos de passeio e de escoamento da safra agrícola.

Os trabalhos foram iniciados nas estradas da localidade da Campina dos Ferreiras seguindo sentido comunidade do Leonel. Segundo o secretário da pasta, Edolar Carlins, os serviços são dificultosos devido ao volume excessivo de chuvas na região, mas apesar disso, estão sendo realizados. Já na estrada do Butiá dos Carvalhos houve manutenção da via, além de construção e limpeza de bueiros.