2º Seminário SC Bem Mais Simples é realizado em Mafra

Mafra foi uma das cidades escolhidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina para receber o 2º Seminário SC Bem Mais Simples/Etapa Regional Norte, na última terça-feira (13), “devido a sua pujança e representatividade na região”, de acordo com o secretário do Fórum Estadual Permanente de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Juliano Varela Kahl.

Este evento aconteceu nas dependências da Amplanorte e reuniu servidores da prefeitura de Mafra – da vigilância sanitária, secretaria de fazenda e planejamento e de meio ambiente e desenvolvimento urbano – além de outras entidades estaduais e municipais como corpo de bombeiros, polícia militar, Instituto do Meio Ambiente, CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Mafra).

DESBUROCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para se abrir uma empresa no Brasil passa-se por uma série de instituições, fazendo com que o empreendedor vá quase sempre a cada uma delas e realize protocolos: Junta Comercial, Cartório, Recita Estadual, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e ou IMA (instituto do meio Ambiente).

Instituído pela lei 17.071/17 o novo processo funciona por meio do Enquadramento Empresarial Simplificado (EES). Assim, com base nas informações da autodeclaração dos empreendedores, estabelecimentos com baixo potencial poluidor e risco sanitário e pouca complexidade podem ser abertos de forma simples e ágil. “É preciso entregar ao empreendedor o que ele mais necessita: tempo para se dedicar a sua empresa”, declarou Juliano Varela Kahl.

Assim como Kahl, partilham dessa ideia o coordenador do Sebrae, Luiz Carlos da Silva e o secretário municipal de fazenda e planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige, na ocasião representando também o prefeito Wellington Bielecki. “Mafra vem se empenhando vários esforços para modernizar seus processos, transformando-os em eletrônicos, justamente para que o tempo seja reduzido ao máximo e isso vem ao encontro do SC Bem Mais Simples”, declarou o secretário.

INTERESSE

Assunto de interesse de órgãos estaduais e municipais, a abertura de novas empresas é fator gerador de emprego e renda. E tornar o ambiente mais favorável e menos burocrático contribui para o empreendedorismo e o desenvolvimento de Mafra e de Santa Catarina.