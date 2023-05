3ª Edição do Trem dos Tropeiros Mafra/Lapa tem passeio cancelado

A Secretaria de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania informa que o passeio referente à 3ª Edição do Trem dos Tropeiros Mafra/Lapa, programado para os dias 3 e 4 de junho, foi cancelado.

O motivo, de acordo com o comunicado datado do dia 23 de maio de 2023, da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF – promotora do evento -, é que a ponte do Rio da Várzea PR-427 que liga as cidades de Campo do Tenente e Lapa está interditada, e após manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), informando que a liberação das obras da ponte se darão apenas no final do mês de junho, torna-se inviável manter os passeios.

Além disso, conforme informado pela Secretaria, não há possibilidade de utilização de desvios alternativos, pois aumentariam muito os custos ao consumidor final (viajante). Vale destacar que a venda de ingressos já não está mais disponível no site oficial da empresa promotora do evento.