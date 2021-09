47ª Feira de gado geral será realizada neste sábado em Mafra

Compartilhar no Facebook

O Sindicato Rural de Mafra, com apoio do Sistema FAESC/SENAR-SC, promoverá a 47ª Feira de Gado Geral de Mafra – modalidade virtual – neste sábado, dia 11 de setembro. Os animais estarão em exposição no parque José Waldemar Ruthes, na rodovia BR-116, quilômetro 4.

O julgamento de trio de cordeiras rústicas iniciará às 14h30. O leilão virtual começará às 18 horas com transmissão pelo YouTube pelo canal da Tarumã Remates.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Cerca de 400 bovinos de corte estarão em exposição para serem leiloados. As principais raças que fazem parte da mostra são Angus, Nelore, Charolês e Brahman.

As transações de compra e venda de bovinos devem ultrapassar R$ 800 mil reais. Irão expor cerca de 30 criadores do Planalto Norte, incluindo os municípios de Mafra, Joinville, Canoinhas, Papanduva, Itaiópolis, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Três Barras e Monte Castelo.

Os ovinos também farão parte da Feira, com mais 100 matrizes e de 15 reprodutores das raças Texel, Ile de France, Hampshire down e Dorper. Instituições financeiras financiarão as aquisições de matrizes e reprodutores

O presidente Sindicato Rural de Mafra, João Romário Carvalho, disse que “o agronegócio não pode parar e nossa região é fortalecida com os eventos agropecuários, por essa razão que perseveramos na realização do evento em Mafra”. O dirigente assinala que todas as medidas de prevenção e precaução serão obedecidas em cumprimento à legislação, no enfrentamento a Covid 19.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Informações e orientações estão sendo prestadas pelo Sindicato Rural de Mafra (47-9-8808-3860 ou 47-3642-1258) e pela Tarumã Remates (49-9-9971-2468).