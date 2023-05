53ª Corrida Rústica Wilson Buch contou com mais de 700 participantes entre crianças, jovens e adultos

Greyce Renata Hau e Édson Luiz Devoiaski foram os mafrenses melhores colocados

Um 1º de maio festivo para Mafra. O feriado do Dia do Trabalhador foi comemorado mais uma vez com a tradicional corrida rústica Wilson Buch, que chegou a sua 53ª edição. Com mais de 700 participantes entre crianças, jovens e adultos, o evento contou com participações especiais, entre elas da família Buch e do projeto Pernas Solidárias.

Os cerca de R$ 15 mil de premiação foram distribuídos entre os vencedores das diversas categorias. Além disso, todos os corredores receberam medalha de participação. Também foram arrecadados 580kg de alimentos, doados pelos atletas na retirada dos kits.

Vencedores

O melhor mafrense colocado na prova de 10km foi Édson Luiz Devoiaski e na categoria feminino foi Greyce Renata Hau. Cada um recebeu troféu e vai receber ainda prêmio de R$ 300,00.

Na categoria 10km os vencedores foram Lucas Simões de Oliveira, com tempo final de 32 minutos e 28 segundos e Maria de Fátima de Souza, com 40 minutos e 18 segundos.

Na categoria 5km venceram João Marcos Locatelli com 17 minutos e 29 segundos e Fernanda Brito, com 21 minutos e 28 segundos.

Todos receberam troféu e premiação em dinheiro, a ser paga dentro de 30 dias.

Corrida saudável

O casal Jessica Schmitz e Everson Lourenço, ambos policiais, participaram da corrida de 5km. Jessica contou que participa há mais de 10 anos, porém parou por um tempo, retornando nesta edição. Já Everson participou pela primeira vez em Mafra. “É interessante prestigiar um evento do município. Esperamos que tenha outros mais para podermos participar também”, disseram.

Do projeto “Pernas Solidárias”, Wesley Souza de Jesus, participou desta edição da corrida em Mafra percorrendo os 10km. “Achei ótimo e não tenho como descrever a emoção”, disse.

Outro atleta que participou pela primeira vez foi Tiago Michael Fernandes de Andrade, funcionário público. “Achei legal. O evento foi bem organizado e houve uma boa divulgação. Gostei também da composição do kit para os atletas”, declarou.

O prefeito Emerson Maas não só prestigiou o evento como percorreu os 5km propostos na categoria. Ele fez menção à participação da família Buch, cuja corrida homenageia o grande incentivador do esporte mafrense, Wilson Buch, e a todos os trabalhadores por ocasião do Dia do Trabalhador. “Este evento tradicional de Mafra é um reconhecimento a todos os atletas profissionais e amadores e aos trabalhadores que são as verdadeiras engrenagens que movem a economia de nosso município”, concluiu.

Confira no site da Prefeitura todas as fotos do evento.