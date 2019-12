6º Encontro de Antigos e 5º Opala Riomafra fizeram a alegria dos amantes de carro

O encontro de carros antigos já entrou para o calendário de eventos de Mafra, e por mais um ano foi sucesso de participantes e de público. Cerca de 200 participantes de várias regiões de Santa Catarina e do Paraná

Aconteceu neste domingo, no pátio do Supermercado Mig (Avenida), o 6 ° Encontro de Antigos e 5° Opala Riomafra. Junto com os dois eventos também foi realizado o 1º Concurso Garota Pin-up.

O encontro de carros antigos já entrou para o calendário de eventos de Mafra, e por mais um ano foi sucesso de participantes e de público, cerca de 200 participantes de várias regiões de Santa Catarina e do Paraná trouxeram suas relíquias para serem admiradas. Além da exposição o encontro contou com mercado de pulgas, brinquedos gratuitos para as crianças e praça de alimentação.

Uma das novidades para este ano foi o 1º Concurso Garota Pin-up com premiação e brindes as vencedoras.

Também teve troféu para o veículo destaque, premiação oferecida pela CH METAIS de Rio Negro. O vencedor foi o Opala Gran Luxo 1972 do colecionador Eleandro L. de Paula de Curitiba.

Fotos: Christian Jankoski Sluminsky