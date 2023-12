A abertura do Natal do Circo Social 2023 foi emocionante

A abertura do Natal do Circo Social 2023 ocorreu na noite desta segunda-feira (17) e foi emocionante! Houve um grande show com fogos, a chegada do Papai e da Mamãe Noel, e entrega de presentes para todas as crianças que compareceram no Circo Social.

Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, presépio, garagem da alegria, campanha de adoção de cartinhas e muito mais.

A decoração ficará disponível para visitação até o dia 23/12, com horário de visita diariamente das 19h às 22h. O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração preparada por muito carinho pelos voluntários do Circo Social.

Confira todas as fotos: https://www.circosocial.org/fotos/abertura-do-natal-do-circo-social-2023/