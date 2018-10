Abertas as inscrições para o Curso de Atendimentos a Emergências do Corpo de Bombeiros de Mafra

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 29 até o dia 10 de novembro no Corpo de Bombeiro de Mafra no horário comercial.

Com 40 horas/aula e destinado à formação do Agente Comunitário de Proteção Civil e Brigadista Voluntário, o 2º Pelotão de Bombeiros de Mafra abriu as inscrições do 2º Curso Básico de Atendimento à Emergências. O curso também prepara para o auxilio a comunidade em casos de emergências.

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 29 até o dia 10 de novembro no Corpo de Bombeiro de Mafra no horário comercial. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos: ter no mínimo 18 anos de idade e estar em dia com suas obrigações legais; não ter sido aprovado nesse mesmo curso em alguma OBM do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina; e não ter abandonado curso anterior sem motivo justificado ou ter sido excluído.

Com início no dia 12 de novembro e encerramento no dia 23 de novembro, as aulas serão de segunda a sexta-feira das 19 às 23 horas no quartel do Bombeiros.