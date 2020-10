Abertas as inscrições para o curso de medicina na UnC/Mafra

A Universidade do Contestado está com as inscrições abertas para medicina no vestibular da Acafe.

São 36 vagas para o curso ofertado no Campus de Mafra, em regime integral. A Escola de Medicina da UnC conta com ampla estrutura física e equipamentos de última geração para a prática acadêmica em sala de aula e laboratórios de simulação médica avançada, clínicas de habilidades médicas, laboratórios de anatomia e fisiologia humana, além de laboratórios específicos nas áreas de bioquímica, enfermagem, microbiologia e parasitologia.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

COMO SE INSCREVER

Para se inscrever, o candidato deve acessar o endereço vestibular.acafe.org.br até 03 de novembro de 2020, e preencher o Requerimento de Inscrição. A taxa de inscrição no valor de R$ 200,00 deve ser paga até o dia 04 de novembro.

A prova será realizada no Campus da UnC em Mafra no dia 22 de novembro com duração de cinco horas, e contará com uma redação e 63 questões objetivas de língua portuguesa e literatura, língua estrangeira (espanhol ou inglês), matemática, física, química, biologia, história e geografia. A prova inicia às 13:20h.