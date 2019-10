Abertas as inscrições para vagas nas creches de Mafra

Iniciaram na última segunda-feira, dia 21 de outubro, as inscrições para quem busca vagas nas creches e pré-escolas da rede municipal de Mafra para o ano de 2020. As inscrições são para o Cadastro da Fila Única no Sistema I-Educar. Elas não significam a matrícula, mas somente o ingresso em uma fila de pais interessados em colocar seus filhos nas unidades do município. Depois da inscrição, acontece a classificação do Cadastro Fila Única, que será divulgado no dia 20 de novembro, na Secretaria Municipal de Educação e nos Centros de Educação Infantil.

As inscrições vão até o dia 8 de novembro e podem ser feitas nos próprios Centros de Educação Infantil do Município. Os pais interessados devem apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento da criança; comprovante de residência atual; CPF dos pais ou responsável legal e telefone para contato.

A íntegra do edital nº 003/2019, que fixa data e estabelece as orientações gerais e critérios para Rematrícula, Transferências e Matrícula dos cadastrados em Fila Única na Educação Infantil, para 2020, pode ser acessada na página da Prefeitura de Mafra, www.mafra.sc.gov.br, no link https://static.fecam.net.br/uploads/726/arquivos/1607829_Edital_2019.pdf

NOVIDADES PARA 2020

A Secretaria Municipal de Mafra estima abrir cerca de 700 novas vagas para Educação Infantil em 2020. Outra ação será a abertura de turmas do Berçário I e II, em período integral ou parcial, no CEIM Comecinho de Vida “Nathaan Alex Ramos”.