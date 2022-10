Abertas inscrições para curso de dança de salão em Mafra

Compartilhar no Facebook

Estão abertas as inscrições para o curso de dança de salão em Mafra, uma promoção da Associação Amigos da Cultura Mafrense com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. O objetivo é o resgate das danças de casais, sendo a dança de salão uma modalidade muito apreciada no município, além da preservação das tradições.

As aulas acontecerão semanalmente aos sábados, no CCI, na Vista Alegre e serão ministradas pela Professora Sávela Alves, para iniciantes ou quem já está em estágio intermediário. Não é necessário ter parceiro (a). O custo é R$ 60,00 por mês.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (47) 98454-1232.