Abertas inscrições para Prêmio Destaque Empresarial de Mafra 2023

Ótima noticia para os empreendedores de Mafra. A prefeitura municipal abriu inscrições para o Prêmio Destaque Empresarial 2023. Ele visa premiar empresários locais e também oportunizar às empresas a realização de diagnósticos de gestão, identificando oportunidades e melhorias nos negócios.

O Prêmio Destaque Empresarial 2023 premiará 3 empresas nas categorias comércio, serviço, indústria e responsabilidade social. A premiação acontecerá no dia 15 de maio de 2024.

A ação é uma iniciativa Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania.

Etapas do Processo

• De 1 a 31 de março – acontecerão as Inscrições por meio do link https://forms.gle/7QK1jdf5upbKXjgR9 no qual os candidatos encontrarão o regulamentos do prêmio e colocarão uma auto avaliação e as evidências necessárias.

• De 1 a 30 de abril – acontecerão as avaliações das empresas inscritas e que obtiveram as melhores avaliações. Estas receberão a visita de auditores externos, que comporão um comitê formado por membros da sociedade civil organizada e outras instituições.

Eles vão avaliar e auditar presencialmente as informações inseridas no formulário.

• No dia 15 de maio acontecerá a premiação dos vencedores.

Informações na sala do empreendedor pelo telefone 47 9 9157-4496