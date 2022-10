Aberto cadastro para castração de animais em Mafra

Tutores devem estar inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais. Inscrições estão sendo feitas no CRAS Central, na Rua Pedro Kuss, s/n na antiga Estação Ferroviária.

O Município de Mafra inicia o programa de castração gratuita de animais, com a finalidade de promover o controle populacional animal, evitar o abandono e o sofrimento, além de controlar a proliferação de zoonoses. Na última semana o Executivo promoveu em parceria com as Ongs legalmente instituídas no município, a castração de cerca de 80 animais, ação realizada na praça Ferroviário Miguel Bielecki.

Para dar continuidade a esse trabalho, o cadastro para essa nova etapa de castração de animais, já está aberto desde a segunda-feira, dia 17 de outubro, no CRAS Central, na Rua Pedro Kuss, s/n na antiga Estação Ferroviária. A data da realização da castração ainda não está definida.

Para o cadastro é necessário que os proprietários dos animais estejam inseridos no Cadastro Único e apresentem os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço.

O Programa de castração gratuita é uma ação da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Informações pelo telefone (47) 3643-7181.