Abertura do Natal Encantado do Circo Social será nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (09) acontece a abertura do Natal Encantado do Circo Social em Mafra. Uma super iluminação cheia de magia foi preparada para encantar aos espectadores, que poderão acompanhar o evento de forma online através do site do projeto: www.circosocial.org ou pelo Facebook: www.facebook.com/projetocircosocial

Também é possível visitar a decoração para fotos, seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

A abertura inicia às 19h30 e terá o acendimento das luzes com a presença do Papai Noel. “Será uma abertura diferenciada que estamos preparando com bastante carinho para que o público se surpreenda e se encante com a magia natalina”, comenta Cleiton Lisboa, coordenador do projeto.

Além do evento que marca a abertura, haverá uma variada programação cultural com transmissões em vídeos pela Internet até o dia 24 de dezembro. No espaço funcionará ainda o Bazar Fixo do Circo Social, Feira do Livro e demais atividades agendadas da campanha “Natal Encantado – Circo Social”.

Adote uma cartinha do Papai Noel e colabore com um Natal mais feliz

As cartinhas para o Papai Noel foram entregues preenchidas na sede do Circo Social, onde já estão disponíveis para adoção.

As cartinhas poderão ser vistas no site do Circo Social ou na página do Facebook a partir desta quarta-feira. Na Internet apenas a mensagem com o pedido será mostrada para preservar os dados pessoais das crianças. Cada doador solidário pode adotar uma ou mais cartinhas e tornar o Natal de uma criança carente ainda mais feliz.

A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente na sede do Circo Social, ou podem ser entregues diretamente para a criança atendida com os dados repassados através do projeto.

Sonhos no papel – Os pedidos das crianças são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal Encantado, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Natal Encantado do Circo Social

Rua São João, nº 178 – Centro I (a 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra)

Confira a programação completa em www.circosocial.org

Informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra)

