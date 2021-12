Abertura do Natal Encantado do Circo Social será nesta segunda-feira em Mafra

Nesta segunda-feira (13), acontece a abertura do Natal Encantado do Circo Social em Mafra. Uma super iluminação cheia de magia foi preparada para encantar os espectadores.

A abertura terá início às 19h30 com o acendimento das luzes com a presença do Papai Noel. “Será uma abertura diferenciada que estamos preparando com bastante carinho para que o público se surpreenda e se encante com a magia natalina”, comenta Cleiton Lisboa, coordenador do projeto Circo Social.

Ao todo serão três espaços com atrações natalinas para visitação que funcionarão até o dia 23/12 com horário das 19h às 21h diariamente. Será possível visitar a decoração para fotos seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mafra, Casa do Foguete e Big Passo Calçados.

HOMENAGEM

O Natal Encantado do Circo Social deste ano será realizado em homenagem ao voluntário Acir Lisboa, que faleceu em fevereiro deste ano sendo uma vítima da Covid-19. Acir atuava como Papai Noel há mais de 15 anos sempre com muita dedicação e entusiasmo para alegrar a todos. Também participava das ações do Circo Social em diversas áreas, como Papai Noel, vestindo fantasias de personagens infantis diversas, entre outras realizações, sempre ajudando voluntariamente para tornar a vida das pessoas mais feliz.

ADOTE UMA CARTINHA

As cartinhas das crianças de Rio Negro e Mafra já estão disponíveis no Circo Social e podem ser adotadas por quem deseja atender aos singelos pedidos.

Para ajudar basta ir até o Circo Social e escolher a cartinha que deseja adotar. É possível adotar mais de uma cartinha se desejar. Não há limites para a bondade!

É possível ver antecipadamente as cartinhas no site e na página do Circo Social no Facebook no álbum “Cartinhas para o Papai Noel 2021”:

www.circosocial.org

www.facebook.com/projetocircosocial

Para a retirada das cartinhas para adoção o horário de atendimento do Circo Social é das 10h às 12h, das 13h às 17h e das 19h às 21h.

A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente na sede do Circo Social, ou podem ser entregues diretamente para a criança atendida com os dados repassados através do projeto.

Os pedidos das crianças são dos mais variados, como bolas, bonecas, calçados, brinquedos em geral, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal Encantado, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

O Circo Social também está recebendo doações diversas de brinquedos que serão direcionados às cartinhas e também doados em 19 comunidades onde o projeto atua.

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

NATAL ENCANTADO DO CIRCO SOCIAL

Local: Rua São João, nº 178 – Centro I (a 100 metros do Detran / Delegacia Regional de Mafra)

Data: 13 a 23 de dezembro

Horário: 19h às 21h

Confira a programação completa no site: www.circosocial.org

Informações: (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou 98496-1539 (WhatsApp)