Abuso sexual, bullying, parceria escola e família são alguns dos temas das palestras levadas às escolas de Mafra

O Departamento de Atendimento Especializado (AEE), da Secretaria Municipal de Educação tem atuado no sentido de levar aos pais, alunos e professores informações sobre diversas situações que envolvem o dia a dia tanto escolar como em família. Essas informações estão sendo levadas pela psicóloga do AEE, Talita Pacheco Valério, por meio de palestras em reuniões de pais, ou durante o período das aulas, para os próprios alunos e professores, dependendo do que é solicitado pela direção da escola.

As palestras fazem parte do projeto Iluminar e têm versado sobre bullying, abuso sexual, relação interpessoal e relação professor/aluno, parceria ente família e escola, entre outros temas. Durante esses momentos os alunos tiram suas dúvidas e interagem com a palestrante.

Talita Valério destacou, na grande maioria de suas falas, a importância da empatia, de se colocar no lugar do outro, de respeitar como gostaria de ser respeitado. Outro ponto repetidamente abordado trata da necessidade de se repassar valores como respeito, tolerância, solidariedade e amizade. Além desses, cita as regras e limites que os pais devem impor aos filhos e lembra que eles são modelos e devem cuidar das suas atitudes.

Palestras realizadas em maio

Data Tema da palestra Escola Destinado a 02/05 Relação interpessoal e Relação Professor/Aluno CEM General Osório Professores e alunos 10/05 Relação interpessoal e Relação Professor/Aluno EMEB Felipe C. Martins Professores e alunos 16/05 Bullying e Abuso Sexual Escola Agrícola Professores e alunos 22/05 Bullying EMEB Mario Goeldner Alunos 22/05 Família e Escola – Uma parceria necessária EMEB Campo da Lança Pais 24/05 Bullying e Abuso Sexual EMEB São Sebastião Professores e alunos

Bullying, assédio e abuso sexual

A psicóloga Talita palestrou sobre bullying, assédio e abuso sexual na Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho, temas transversais que fazem parte do planejamento da unidade e que foram trabalhados com os alunos.

Na ocasião os alunos puderam observar situações do seu cotidiano e muitos deles levantaram dúvidas, que foram esclarecidas de forma pontual e que levaram muitos a repensarem algumas atitudes que julgavam ser apenas brincadeiras.