ACI de Mafra elege nova diretoria para o biênio 2021/2022

A ACI de Mafra realizou na última segunda-feira (23), a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Na oportunidade, foram eleitos o Presidente do Conselho Diretor, membros do Conselho Fiscal Efetivos e Suplentes, além de deliberar e aprovar as alterações no estatuto social. A Assembleia teve a participação de mais de 10% dos associados – quórum necessário, conforme publicado em edital.

Ainda durante a oportunidade, foram apresentadas as atividades presenciais e online desenvolvidas pela entidade durante o ano de 2020. Ao todo, 1.185 pessoas foram capacitadas de forma gratuita pela ACI de Mafra.

“É de grande relevância a participação dos associados nas deliberações da entidade. O associativismo foi o grande destaque nesta gestão que se encerra, visto que tivemos a adesão voluntária ao nosso quadro de associados de mais de 100 empresas. Isso nos dá a certeza que a ACI de Mafra vem cumprindo com sua missão, que é representar e defender os interesses dos associados, contribuindo para o desenvolvimento empresarial”, destaca o atual presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz.

Para os dois próximos anos, quem assume a presidência da entidade é a sócio proprietária e representante da Empresa Laminados Rio Branco Ltda, Valquíria Rubbo. Durante a Assembleia a futura presidente agradeceu a confiança dos associados e reforçou o compromisso que irá assumir para os próximos dois anos.

“O objetivo é dar sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido, completar ações já iniciadas, além de promover novas relações, buscar mais associados, novos serviços, manter o apoio ao Observatório Social e ao CODEM, além de dar início às atividades do Masterplan junto ao poder público. Fazer com que a ACI de Mafra seja referência para novos empresários que estejam dispostos a investir em nossa cidade”, ressaltou a presidente eleita, Valquíria Rubbo.

Para a Diretoria da ACI de Mafra biênio 2021/2022 foram eleitos:

Valquiria Teixeira Rubbo

Presidente

Egon Werner

1º Vice-Presidente

Inês Lopes Cespedes

2º Vice-Presidente

Marco Aurelio Krambeck

3º Vice-Presidente

Danielle Farias

1º Secretário

Daisy Wisowaty Leite Bastos

2º Secretário

 Anderson Cristian Luckon

1º Tesoureiro

Ewerton José Peixoto Junior

2º Tesoureiro

Pedro Silveira

Diretor de Patrimônio

Luana Sobral

Diretor de Mercado

Francisco Kenji Nishioka

Diretor Jurídico

Giovani Donato Karas

Diretor de Relações Públicas

Carlos Otavio Senff

Diretor de Projetos

Artur Leite Bastos Neto

Diretor de Associativismo

José Nelson Notari

Diretor de Desenvolvimento Profissional

Ricardo Tiago de Sá

Diretor de Inovação

Vinicius Sabatke

Diretor do Setor de Serviços

Carlos Alberto Nitz

Diretor do Setor de Comércio

Claudiomiro Mensch

Diretor do Setor Industrial

Susana Cassias Herbest

Diretor do Setor do Agronegócio

Mário Gonçalves Junior

Diretor de Núcleos Setoriais

Eleitos para o Conselho Fiscal biênio 2021/2022

Presidente

Valquiria Teixeira Rubbo

Representante da Empresa – Laminados Rio Branco Ltda

Efetivos

Valdecir Valoja de Collo

Representante da Empresa – Mademafra Madeiras Ltda;

Carlos Cesar Pigatto

Representante da Empresa – Carlos Cesar Pigatto

Raul Kollross

Representante da Empresa – Madeireira EK Ltda

Suplentes:

Antônio Carlos Tiburske

Representante da Empresa – Greylogix Brasil Máquinas Ltda

Sérgio Roberto Gonçalves

Representante da Empresa – Excelência Consultoria e Treinamento Ltda

Maurício Wieczorkievicz

Representante da Empresa – Inove Comércio de Tintas Ltda