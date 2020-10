ACI de Mafra lança programa de TV com informações sobre o setor econômico

Compartilhar no Facebook

No mês de outubro a ACI de Mafra, em parceria com o estúdio local Tamandas Bass, irá lançar o programa de entrevistas “De Frente com a ACI de Mafra”. O programa será transmitido toda a quinta-feira a partir das 19h, através de um streaming (tb.tv.br) e pelo Youtube.

O intuito do programa é proporcionar entrevistas com informações e dados atualizados sobre o setor econômico de Mafra e região. Os convidados – especialistas e empresários – trarão conhecimento para as empresas, empresários e comunidade em geral.

“O ‘De frente com a ACI de Mafra’ é inovador tanto pela forma de transmissão, quanto pelas temáticas abordadas. As pautas englobam soluções para as empresas e formas de inovação que podem servir como exemplos e inspiração, além de sanar dúvidas e atualizar dados sobre o setor econômico”, ressalta a jornalista e apresentadora do programa, Danielle Farias.

O programa já está em processo de gravação e abordou até o momento as pautas:

A importância da mulher no cenário empreendedor;

Produção de respiradores pulmonares: inovação e impacto econômico para Mafra;

Como auxiliar as empresas a inovarem e utilizarem o Sebraetec?;

A importância das ferramentas online para alavancar vendas;

A função social da DPCAMI de Mafra

Inteligência Emocional: o que é e como aplicá-la em nosso dia-a-dia

Eficiência energética: a importância para indústrias, empresas de grande, médio e pequeno porte, e residências

Patrocínios:

As empresas que desejarem também podem deixar a sua marca em destaque no programa “De frente com a ACI de Mafra” e nas peças de divulgação que serão encaminhadas pelas redes sociais.

O programa pode alcançar até 10.000 pessoas no tb.tv.br e alcance ilimitado pelo Youtube. Para ser um patrocinador basta entrar em contato pelo Whatsapp 47 98421 – 5583.