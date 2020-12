ACI de Mafra reforça a importância de mais investimentos nas estruturas do SESI/SENAI de Mafra

Com o intuito de trazer benefícios aos setores da indústria, a ACI de Mafra conversou na última terça-feira (08), com o gerente-executivo regional do SESI/SENAI, Jefferson Galdino. Durante a reunião foram expostas a preocupação e o interesse da entidade no sentido de que os investimentos do SESI/SENAI sejam efetivamente mais significativos e arrojados para o fortalecimento e desenvolvimento, principalmente, das empresas mafrenses ligadas a ACI de Mafra.

Entre as principais iniciativas futuras do SESI/SENAI, pensando no desenvolvimento das indústrias, está a criação de um novo laboratório, mais moderno, tecnológico e que traga vantagens para a região. Além disso, para Mafra está prevista a ampliação do laboratório de usinagem, a alteração do laboratório de solda e a ampliação de customização de cursos para o atendimento das indústrias.

O gerente-executivo regional do SESI/SENAI destaca ainda, que além das áreas já atendidas na indústria pela instituição, serão inclusos o atendimento nos setores de: indústria emergente, biodiesel e agronegócio.

A ACI de Mafra enfatiza ainda, que para uma indústria ser competitiva, precisa de investimento em capacitações, pesquisa e desenvolvimento para as áreas de novas tecnologias, desenvolvimento de produtos, nanotecnologia, entre outros temas que o mercado moderno e dinâmico exige.

A entidade reforçou o pedido para que haja uma reestruturação do SESI/SENAI em Mafra, para atender as demandas existentes e as novas que estão despontando no cenário econômico. O que temos hoje, não atende em sua plenitude a realidade e necessidade da nossa indústria, a qual é parte do “Sistema S”.

