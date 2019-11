ACIM, CDL e ACIRN promovem o 1º Seminário do Comércio de Riomafra

As Associações Empresariais de Mafra (ACIM), de Rio Negro (ACIRN) e a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Mafra e Rio Negro promovem, hoje e amanhã, com o apoio do Sebrae, o 1º Seminário do Comércio de Riomafra. O evento é destinado para associados das três entidades e para o público em geral.

Nos dois dias lojistas, comerciantes, vendedores e demais profissionais do comércio participarão de palestras que têm o objetivo de qualificar o atendimento ao cliente.

Serão duas palestras por noite com temas diferentes: hoje às 19h30min – A Valorização Profissional do Varejista com Edinir Rocha e às 20h30min – Prosperidade em Vendas com Pedro Araújo; amanhã às 19h30min – Um Atendimento Especial com Márcia Eloisa Giubertono e às 20h30min – Comportamento Empreendedor com Ricardo Titericz.

Ingressos para associados R$ 40,00 e público em geral R$ 60,00.

O 1º Seminário do Comércio de Riomafra será realizado no auditório da sede administrativa do Sicoob Credinorte.