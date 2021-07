Ações do plano de governo para os quatro anos da atual gestão de Mafra são definidas

Após detalhada análise, mais um passo foi dado para a conclusão do “Planejamento Estratégico da Gestão Municipal” (PEGEM), com o segundo workshop realizado na tarde de segunda-feira (19), no auditório do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), reunindo o Prefeito Emerson Maas, a Vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, secretários municipais e diretores de departamentos.

Na primeira etapa do processo de elaboração do planejamento foram diagnosticados os pontos fortes e fracos, as fraquezas e oportunidades de todos os setores da administração municipal. Nessa segunda etapa, foram traçados objetivos estratégicos para melhoria da gestão e prestação de serviços à comunidade. Uma terceira etapa está prevista para nortear o desenvolvimento municipal e utilização do sistema GEOR (Gestão Estratégica Orientada para Resultados) para acompanhamento de projetos.

Para o prefeito Maas, o plano de desenvolvimento da atual administração está sendo construído com base no Plano de governo, de forma democrática, com a participação de todos os setores da prefeitura, para tornar a gestão mais eficiente, transparente, com respeito ao dinheiro público e comprometida com o atendimento à população.