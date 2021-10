Adolescente cria game MafraCraft em comemoração aos 104 anos de Mafra

Nos 104 anos da cidade de Mafra, um aluno de 14 anos da escola pública municipal com muito talento para informática desenvolveu o game MafraCraft para que outros jovens possam comemorar o aniversário da cidade, em linguagem diferenciada. Gabriel Richard de Castro Hirt é o nome do criador do game.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O jogo mistura informações sobre os colonizadores do município e suas culturas, mistérios a serem desvendados – com os participantes tendo que aprender ou investigar para poderem passar de fase – além de suspenses e surpresas reservadas para o final. Segundo o criador é um jogo educativo, com elementos de criatividade, iniciação científica e de exploração.

Gabriel dedicou muitas horas de suas folgas para desenvolver o MafraCraft especialmente para o aniversário da cidade. O lançamento aconteceu após culto ecumênico em comemoração aos 104 anos de Mafra. Aluno da 9ª série do CEMMA, Gabriel gosta bastante de astronomia e química, mas sua paixão é pelas ciências da informática. Iniciou sua história de amor com ciências da tecnologia aos 8 anos, desenvolvendo o primeiro programa aos 9. Já desenvolveu um robô com sucatas e no ano passado participou da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Gratidão e apoio

O Prefeito Emerson Maas agradeceu a dedicação do Gabriel para o preparo desse presente, “que vai empolgar os jovens e adolescentes mafrenses”. E salientou a importância de se descobrir habilidades por meio das dificuldades apresentadas no dia a dia. A Secretária de Educação Jamine Emmanuelle Henning disse ter ficado muito feliz em ver um aluno mafrense se destacar nessa área e que buscará apoios para que Gabriel possa alçar vôos mais altos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Como jogar

Para acessar o jogo, basta ir ao site de download do jogo: mafracraft-unlocker.ml e cadastrar uma conta no botão register, depois clicar em login e logar na sua conta e ir em mafracraft downloader no menu do site clicar em mafracraft win10 e clicar em MafraCraft V1.0

Acompanhe o tutorial acessando a GALERIA DE ARQUIVOS para download ou AQUI.