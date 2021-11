Adolescentes a partir de 12 anos serão vacinados em Mafra a partir desta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 11, a Secretaria Municipal de Saúde vai começar a vacinar adolescentes a partir de 12 anos contra Covid-19. A vacinação pode ser feita na ESF mais próxima da residência do adolescente e este deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis ou apresentar o Termo de Assentimento, assinado pelos pais ou responsáveis.

É importante levar um documento com foto, a carteirinha de vacinação ou o cartão nacional de saúde. A secretaria alerta para que não deixem de tomar a dose, que é importante para a manutenção de sua saúde e de toda família.

Outra recomendação é ficar atento para o chamamento para tomar a segunda dose, portanto, o usuário do SUS de Mafra deve ter seus dados atualizados junto a sua unidade de saúde de referência.

Vacinômetro em Mafra

Até o dia 05 de novembro, o município já contabilizou 88,46% de pessoas acima de 13 anos e de 12 anos com comorbidades vacinadas com a 1ª dose, 77,51% com a 2ª dose ou dose única e 6,97% com a dose de reforço.

Mais informações podem ser obtidas na ESF de referência ou na Vigilância em Saúde pelo telefone: 47 98402-7089.

