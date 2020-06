Agentes comunitárias de saúde de Mafra e militares vão às ruas para orientar sobre o coronavírus

Na segunda-feira, 1º de junho, teve início uma nova ação de prevenção e combate ao coronavírus, desenvolvida pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada do Exército Brasileiro.

Desde cedo, agentes comunitárias de saúde e militares se reuniram nas Unidades de Saúde Central, Jardim América, Vila Ivete e Vila Nova, paramentando-se com EPI’s, antes de sair a campo para levar orientações sobre o coronavírus à população e também ao comércio local.

As orientações foram realizadas de forma voluntária, sendo que a população era sempre questionada antecipadamente sobre o desejo de receber informações relevantes, que nem todos dominam, e que são fundamentais para prevenir a disseminação da doença em nosso município.

“Todos os profissionais de saúde e os militares foram capacitados para atuar nesta orientação que destaca a importância da população continuar usando as máscaras corretamente, além de higienizar as mãos e manter o distanciamento social”, declarou o prefeito Wellington Bielecki na segunda-feira. “É mais uma ação que nos mostra que não estamos livres deste vírus. Agradeço e destaco a importância desta parceria com a 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada do Exército”, concluiu.

A ação prossegue, sendo realizada nesta quarta-feira, 03, e na próxima sexta, 05, buscando atingir o maior número de pessoas no período em que a atividade é realizada.