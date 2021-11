Agentes comunitárias são capacitadas em Mafra

Investimento em profissionais da saúde continua crescente no município

Nos dias 17 e 18 de novembro, no auditório da Amplanorte, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza capacitação para as agentes comunitárias. O objetivo é a melhoria do desempenho das profissionais no atendimento à comunidade, bem como oferecer assistência humanizada.

As palestras que estão sendo ministradas buscam orientar sobre as diretrizes e princípios que estipularam a normativa da Política Nacional da Atenção Básica, além de prestar esclarecimentos sobre a rotina de trabalho das agentes.

Esta capacitação foi solicitada pelo prefeito Emerson Maas, o qual destaca a importância do trabalho destas profissionais no contexto da saúde municipal. “A grande importância desta capacitação é que ela está proporcionando às profissionais um conhecimento diferenciado sobre como lidar com muitas situações que encontramos em nosso cotidiano, nos tornando não só profissionais, mas seres humanos preocupados com nossas vidas e também com aquelas que cuidamos”.

O Secretário da pasta, Plínio Saldanha, ao dar as boas-vindas às profissionais no primeiro dia de capacitação, lembrou-se do mérito do trabalho da agente para o município. “Tenho orgulho de dizer que temos uma ótima equipe de servidores na Prefeitura. O contexto do trabalho da agente comunitária contempla muito mais do que a área de saúde, ele vai além e entra ainda no campo social”.

