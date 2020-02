A Associação Amigos da Cultura Mafrense comunica que ainda há vagas para as oficinas de teatro, desenho, música, fios, reciclagem, fuxico, feltro e dança. As inscrições podem ser feitas no Departamento de Cultura, na Rua Felipe Schmidt, 494 (fundos) diariamente no horário das 8 às 12h e das 13h30 às 17h, e nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 21h. O custo da mensalidade será de R$ 40,00 para aulas de 1 ou 2 horas de duração e de R$ 50,00 para aulas com duração de 3 horas.

