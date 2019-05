Aladdin estreia nesta quinta-feira (23) no Cineplus Emacite

Uma emocionante adaptação em formato live-action do clássico de animação da Disney.

Horário válido do dia 23 até o dia 29/05:

Dublado (3D): 14h | 17h | 20h

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Um jovem humilde descobre uma l√Ęmpada m√°gica, com um g√™nio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a mo√ßa por quem se apaixonou, mas o que ele n√£o sabe √© que a jovem √© uma princesa que est√° prestes a se noivar. Agora, com a ajuda do G√™nio (Will Smith), ele tenta se passar por um pr√≠ncipe e para conquistar o amor da mo√ßa e a confian√ßa de seu pai.

Gênero: Aventura, Comédia, Comédia musical

Classificação: 10 anos

Duração: 2h08

Trailer: