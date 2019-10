Alimentação diferenciada e saudável preparada pelas escolas de Mafra para a Semana da Criança

A semana da criança contou com experiências inusitadas na área da alimentação escolar em algumas escolas da rede municipal de educação de Mafra. Além das varias atividades programadas para comemorar o Dia das Crianças, como piqueniques, gincanas, passeios, teatros e muitas outras, as escolas se programaram para oferecer um lanche diferenciado. Em algumas, o lanche foi preparado com os próprios alunos. Alguns exemplos foram a EMEB Augusta Vitória, onde alunos do 4º e 5º ano, da professora Leonilda, botaram a mão na massa para fazer um pão colorido nutritivo (trança) utilizando como ingredientes couve, beterraba e cenoura e um patê feito com queijo caseiro, pepino e maionese. Na EMEB Felipe Carvalho Martins os alunos também ajudaram na preparação do bolo de cenoura e beterraba.

A maioria das escolas da rede municipal aderiu ao lanche diferenciado e divertido na Semana da Criança aceitando a proposta/desafio do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação de proporcionar preparações com menos adição de açúcar e conservantes e mais utilização de comida de verdade para as crianças. Como resposta a esse desafio as escolas inovaram oferecendo buffet de frutas com esculturas, hambúrguer de lentilha com pão de ora-pro-nobis, brigadeiro de batata doce, torta de legumes, muffin de maçã, cupcake de beterraba, pizza com massa de beterraba e cenoura, pastel assado e sucos de couve, beterraba e cenoura, além dos já famosos espetinhos de frutas.

MUDANÇA DE HÁBITOS

“Estamos muito felizes com os resultados obtidos e o envolvimento de todos na escola, em especial das merendeiras, que estão pondo em prática o aprendizado dos cursos oferecidos”, declararam as nutricionistas Giovana Zanini Kundlatsch e Leticia Pimentel. Elas salientaram a importância do oferecimento de uma alimentação saudável nas escolas, mudando gradativamente os hábitos alimentares, introduzindo preparados inusitados e divertidos, que utilizam nas suas receitas ingredientes novos, como o ora-pro-nobis e a beterraba em preparações doces.

Para a gestora da EMEB Augusta Vitória a ideia é reforçar o trabalho desenvolvido em sala de aula para ter mais um incentivo na alimentação saudável e nutritiva para as crianças. Ela explicou que os alunos trabalharam a receita, os ingredientes e confeccionaram o pão. “As cores ficaram lindas e a degustação foi bem aceita pelos alunos”, declarou e destacou como o melhor dos resultados: “todos os alunos levaram a receita para casa e estão confeccionando com suas famílias, pois é colorido, gostoso e nutritivo”. Para ela é gratificante saber que estão ensinando o valor de cada alimento, a importância do prato colorido e com diversos sabores. “Com isso nossos alunos terão maior qualidade na sua alimentação, contribuindo para o seu crescimento e boa saúde”, concluiu.