Aloha! Vem aí a Noite Havaiana no Restaurante Vitorino!

Na noite de 26 de fevereiro será hora de dizer “Aloha”: o próximo ponto de parada será no Hawaii. Vem aí a Noite Havaiana no Restaurante Vitorino!

O jantar temático ao custo de R$ 59,90 com buffet livre vai trazer aos participantes um cardápio exótico com pratos típicos havaianos e diversas surpresas. Os ingressos são limitados e estão disponíveis para venda no Restaurante Vitorino e Hotel Emacite Flex. Reservas e mais informações pelos telefones (47) 3641-7799 e pelo whatsapp (47) 9 8497-5002.