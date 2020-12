Aluna da Escola Tenente Ary Raeun leva 1º lugar em concurso estadual com desenho sobre honestidade

Na última quinta-feira (17) o governador Carlos Moisés realizou a entrega do troféus e certificados para os alunos vencedores da segunda edição do Prêmio Honestidade nas Escolas Públicas de Santa Catarina. O Prêmio faz parte do Programa SIG Kids, da Secretaria Executiva de Integridade e Governança (SIG) em cooperação pedagógica com a Secretaria de Estado da Educação (SED). Neste ano o tema dos desenhos era “O que é ser honesto?”.

A Escola Tenente Ary Rauen participou do concurso com o desenho da aluna Graziele Lúcia Borges, que ficou em primeiro lugar na categoria a até o 4º ano.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A diretora da Escola, Francine Amorim Fernandes, ao parabenizar a aluna disse que o concurso incentiva a honestidade e trabalha o valor humano, além de reconhecer o trabalho de crianças e escolas.

Ao todo 30 escolas participaram do concurso, com um total de 45 professores e 12 alunos, distribuídos em 26 municípios.

Os vencedores deste ano foram: do 1º ano – Valentina Schmitt Correia, da EEB Bulcão Viana do município de Praia Grande – Regional de Araranguá; do 2º ano, Laís Mendes Moraes, da EEB Professora Célia Coelho Cruz, de Tubarão – Regional de Tubarão; do 3° ano, Vitória Padilha Monteiro, da EEB Bulcão Viana do município de Praia Grande – Regional de Araranguá, e do 4º ano, Graziele Lúcia Borges, da EEB Tenente Ary Rauen, de Mafra – Regional de Mafra. As escolas também foram premiadas.

Os desenhos foram selecionados por uma Comissão Julgadora que escolheu o melhor desenho do 1º, 2º, 3º e 4º ano, totalizando quatro trabalhos por escola, com base em critérios como pertinência temática, criatividade, harmonia e composição artística, autenticidade e ineditismo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“As crianças representam o futuro. Nós temos que investir nelas. A ideia de recebê-las aqui é de reconhecimento e as aproxima do ambiente político. Mostrar que pessoas comuns, como eu e outros políticos, podem estar na administração pública fazendo o correto, o ético, o honesto e mostrar que esse espaço pode ser conquistado por elas. Temos certeza que é uma grande semente que está sendo plantada para que ações de honestidade sejam valorizadas”, falou o governador durante a premiação.