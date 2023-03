Alunos conhecem Estação de Tratamento de Água do Jardim América

Alunos do CEM Beija-Flor estiveram na última quinta-feira, dia 23, visitando a Estação de Tratamento de Água – ETA da Casan, no Jardim América. A ação faz parte de programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, em conjunto com o Conselho Municipal de Saneamento Básico – Comsab e parceria da Casan, visando a proteção dos recursos naturais, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

O Beija-Flor foi a primeira das escolas da rede municipal de ensino a fazer a visita. Lá os alunos foram acompanhados pela funcionária do meio ambiente da Prefeitura de Mafra, Amanda Pacheco, pelas Professoras Veridiana Worm e Beatriz Aparecida Stall e foram recebidos pelo Químico da Casan, Evandro Sapelli. A visita faz parte do projeto de conscientização sobre o uso racional da água, que acontecerá nas escolas, especialmente junto às turmas do 6º ano. Na ocasião os alunos receberam da Casan cartilhas sobre “O ciclo da água, uma lição de ecologia”.

Beija-Flor

No Dia Mundial da Água, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o tema “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”, para levantar debates e discutir formas de acelerar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento. Por coincidência, a primeira escola a fazer a visita à ETA foi o Centro de Educação Municipal Beija-Flor, lembrando da parábola do que ensina o poder da determinação de um pequeno pássaro no enfrentamento de obstáculos, no caso um incêndio na floresta.