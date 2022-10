Alunos da EMEF São Lourenço aprendem arte, espiritualidade e conexão com o universo através de Mandalas

Compartilhar no Facebook

A mandala representa um círculo geométrico e harmonioso, um símbolo de equilíbrio e integração dos diferentes níveis do nosso ser

Para trabalhar esse tema que consta da proposta curricular (BNCC Apostila – Arte e espiritualidade), a escola EMEF São Lourenço realizou atividades com alunos das turmas de 8° e 9° ano, com uma média de 28 alunos por turma.

Conforme explicou a Professora de Artes, Giovana Gevieski, para a realização da atividade buscou-se primeiramente toda uma história das mandalas. “Aprendemos desde o seu surgimento, no qual se entende que arte pode ser um exercício de espiritualidade e paciência”, declarou.

Para o desenvolvimento do projeto a professora destacou que os alunos fizeram um estudo em folha sulfite através das linhas, cores e simetria dando um sentido ao seu trabalho. “Após isso, passamos para o papel kraft onde começamos todo o processo para a representação e utilizamos sementes de vários tamanhos, cores e variedades”, esclareceu.

Unidade com o universo e uns com os outros

A mandala em seu sentido mais amplo representa um círculo geométrico e harmonioso, um símbolo de equilíbrio e integração dos diferentes níveis do nosso ser. Representam o universo, o círculo sagrado da vida e simbolizam nossa unidade com o universo e uns com os outros. Pode ser encontrada em diversas culturas por todo o mundo.

Ao encerrar o projeto ficou o aprendizado que foi além da arte. “Construir uma mandala é um processo bastante lento onde a arte se transforma num momento de vínculos muito fortes durante todo o processo, até a etapa final”, concluiu.