Alunos da escola Benemérito Felipe Carvalho Martins estão “viajando no mundo da leitura”

A EMEB Ben. Felipe Carvalho Martins, escola pública municipal em Mafra está investindo no conhecimento através da leitura, com o projeto “Viajando no Mundo da Leitura”, que visa manter os alunos do Jardim I ao 5º ano em constante contato com livros, com suas histórias e fazendo a imaginação trabalhar.

Como atividade do projeto, realizou nesta semana, a 3ª feira interna do livro, que constou da exposição e venda de títulos da literatura infantil, onde as crianças adquiriram os livros desejados e que foram previamente divulgados junto às suas famílias. Também mantém uma biblioteca em funcionamento, com empréstimos semanais para que as crianças possam levar os livros para casa e incentivar a família a ajudar na leitura.

AQUISIÇÕES E DOAÇÕES

A diretora da escola Raquel Peters Moreira explicou que a Associação de Pais e Professores da unidade adquiriu diversas coleções de livros infantis – desde poesias, contos, histórias e de atividades – que juntas com os livros vindos da Secretaria Municipal de Educação e com as doações recebidas já estão à disposição dos alunos. “São 2150 livros distribuídos nas salas de aula e biblioteca, sempre remanejando os mesmos”, declarou. Contou que a escola recebeu a doação de outros 82 títulos, para o Dia das Crianças.

O projeto está sendo desenvolvido pelos professores e direção com o objetivo de manter os alunos em contato constante com os livros, como forma de proporcionar diversos benefícios aos alunos, como prazer com as leituras, desenvolver a criatividade e imaginação, aprender novos vocabulários, estimular o cérebro e a concentração, promover o conhecimento e ajudar as crianças a conhecer os pontos de vista e os sentimentos das outras pessoas, entre outros.