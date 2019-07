Alunos da escola Vila Olsen recebem ponchos para o inverno

Os 66 alunos do Maternal I ao Jardim II do Centro de Educação Municipal Vila Olsen receberam um presente da Associação de Senhoras Rotarianas de Mafra: um poncho de soft para espantar o frio. As doações aconteceram nesta semana. A gestora, professoras e funcionários da escola agradeceram a parceria e atenção da associação para com os alunos da unidade. “Ficamos muito felizes com as doações, que serão muito úteis para nossos alunos, nesse momento em que o frio está chegando”, declarou a gestora Jacqueline Vanderlinde, agradecendo o empenho e o carinho da associação.

