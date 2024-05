Carnês do IPTU 2024 de Rio Negro já estão sendo entregues pelos Correios

A Prefeitura de Rio Negro, através da Secretaria Municipal da Fazenda, informa aos seus contribuintes que os carnês do IPTU 2024 já estão sendo entregues pelos Correios.

ATENÇÃO: O prazo para o pagamento da primeira parcela normal e cota única com desconto é até o dia 15 de maio.

Caso não receba o seu carnê até o dia 10 de maio, o mesmo deverá ser retirado pelo aplicativo Atende.NET ou pelo site www.rionegro.pr.gov.br. Também é possível retirar no setor de tributação da Prefeitura ou no prédio da antiga Prefeitura no Centro da cidade.

Os carnês do distrito da Roseira estão disponíveis no Posto de Atendimento da localidade. No Lageado dos Vieiras os carnês estão disponíveis na subprefeitura.

A cota única, com o boleto, poderá ser paga no Banco do Brasil, Sicoob, Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas. Há também a opção de pagamento via PIX válida para toda a rede bancária.

Mantenha seu cadastro atualizado! Para mais informações o cidadão pode entrar em contato através do WhatsApp: (47) 9 9199-7470 e 3645 0623 ou pelo telefone 3642-3280 (ramal 2510).