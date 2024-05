Vacina contra a Gripe já está liberada para todos em Rio Negro

Os rio-negrenses com mais de seis meses de idade já podem se vacinar gratuitamente contra a Gripe em Rio Negro. A decisão de ampliação foi anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) na última quarta-feira.

Para receber a vacina basta procurar a unidade de saúde mais próxima com a carteirinha de vacinação, cartão do SUS e um documento de identificação.

Neste ano, conforme o Ministério da Saúde, as vacinas possuem três tipos de cepas de vírus combinadas: A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria), conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

As vacinas contra a Influenza são trivalentes, produzidas pelo Instituto Butantan e distribuídas para toda a rede pública de saúde. A composição varia anualmente de acordo com as cepas do vírus predominantes.

Além do imunizante da Gripe, estão disponíveis em Rio Negro as demais vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização.