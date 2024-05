Confira a agenda de maio da Ouvidoria Itinerante de Rio Negro

Através do projeto Ouvidoria Itinerante a Prefeitura de Rio Negro possibilita que os cidadãos utilizem os serviços da ouvidoria com mais facilidade.

Através das manifestações do cidadão, a Ouvidoria Municipal é uma potente ferramenta de gestão. Com ela é possível melhorar os serviços, abrandar conflitos e intermediar soluções para atender as necessidades da população na medida do possível.

Neste mês de maio a ação será realizada nos dias 09 e 23 conforme o cronograma abaixo:

DIA 09/05:

9h às 10h: bairro Seminário na Escola Municipal Venceslau Muniz

14h às 15h: Fazendinha na Escola Municipal João Braz de Oliveira

Dia 23/05:

9h às 10h: bairro São Judas Tadeu na Escola Municipal Olavo Bilac

13h às 14h: bairro Volta Grande na Escola Municipal Mathias Augusto Bohn