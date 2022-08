Alunos de Mafra começam o 3º bimestre com as apostilas do Sistema SiM de Ensino

O kit com as apostilas do Sistema SiM de Ensino, com o material do aluno para o 3º bimestre deste ano foi entregue aos estudantes do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino. O Prefeito Emerson Maas e a Secretária Municipal de Educação, Jamine Emmanuelle Henning acompanharam a entrega no início da manhã desta segunda-feira, dia 1º de agosto, nas escolas CEM Beija Flor e EMEF São Lourenço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito apresentou todos os livros e apostilas que formam o kit, explicando que hoje o ensino em Mafra passou a ser igual para as escolas da rede. “Este material é de vocês e é um sistema de muita qualidade, a mesma qualidade de escolas particulares”, explicou .

Perguntou aos alunos se eles gostaram dos uniformes, dos projetores, da sala de informática e das apostilas recebidas neste ano. Em resposta recebeu aplausos e um “sim”, dado em alto e bom som por parte dos alunos e dos professores. “Estamos trabalhando para uma educação de qualidade, investindo muito, visando o futuro promissor para nossos alunos. E daqui para frente a educação de Mafra vai melhorar ainda mais”, afirmou.

Oportunidade única

A Secretária Jamine falou que as escolas estão recebendo um sistema de qualidade, mas que precisa de muita dedicação dos próprios alunos. “Aproveitem essa oportunidade única que vocês estão tendo, especialmente pensada para os alunos das escolas mafrenses, que de agora em diante todas vão trabalhar de forma igual”, explicou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A aluna do 9º ano do Beija-Flor, Hellane Tamirez dos Santos Valério, de 15 anos, achou o material maravilhoso. “Nunca trabalhamos com um sistema parecido”, explicou lembrando que via uma amiga que estudava no CEMMA e tinha as apostilas e achava muito bom. “É uma inovação para melhorar com certeza”, afirmou.

Kit do aluno

O kit do 3º bimestre é composto de volumes diferenciados, conforme o ano de ensino. Os alunos receberam: