Alunos de Mafra descobrem a importância da água por meio de peça teatral

Um ônibus transformado em teatro e muitas crianças curiosas. Esta combinação levou 890 alunos das escolas municipais Vereador Evaldo Steidel, Professor Mário de Oliveira Goeldner, EMEF Campo da Lança e das creches Anjo da Guarda, Breno Cauã Garcia, Sara Rosa Rodrigues e General Osório a assistirem a peça “13 Gotas”, do BuZum!, apresentada nos dias 1 e 2 de outubro em Mafra.

Dentro do ônibus estacionado no pátio das duas escolas foi apresentada a peça criada a partir da pesquisa do Instituto Akatu, que diz que se toda água do planeta coubesse em um balde de 10 litros, somente 13 Gotas poderiam ser consumidas pelos homens. A partir de demais dados da pesquisa, o BuZum! levou às crianças a grandiosidade desse elemento natural tão importante, porém escasso, de forma educativa e com muita diversão, por meio de um conto especial.

A PEÇA

Som, iluminação, efeitos especiais e o trabalho das atrizes e dos demais membros da equipe encantaram a criançada que vibrou durante todo o tempo. Num laboratório, duas cientistas “malucas” demonstraram a importância da água aos pequenos espectadores, trazendo a sinergia de sensações de tudo que se percebe por meio do elemento: desde a gestação, quando os bebês estão imersos em líquido uterino, até a presença nos alimentos, no corpo humano e na natureza. Os diferentes estados da água (sólido, líquido e gasoso) foram demonstrados e, da mesma forma, as crianças aprenderam como ocorre o ciclo das chuvas. Ao final, cada criança recebeu gibi e um teatrinho de papel para montar. Já os professores receberam livro didático para trabalharem o tema em sala de aula.

EU FUI E GOSTEI

Se a peça é feita para crianças, vamos à opinião delas. O aluno Eduardo de Souza Stokcheneider, 9 anos, do 3º 2, disse que gostou muito do que viu. “Vi que a gente veio da água e que apesar de ter muita água no planeta, a gente não pode desperdiçá-la”. Já a aluna Ana Lívia Fiori Ribeiro, 10 anos, do 4º 2, achou a peça bem criativa. “Gostei do experimento que as cientistas fizeram e quando falaram dos três estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso”, contou. Ela falou ainda que teve este tema no terceiro bimestre na escola e, portanto “gostou muito dele”.

SOBRE O BUZUM!

O BuZum! apresenta-se pela Secretaria Especial da Cultura – Ministério da Cidadania, por meio da Lei Rouanet e conta com o patrocínio da WestRock. No YouTube há as demais peças do BuZum disponíveis para serem assistidas.