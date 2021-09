Alunos de Mafra participam do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos

Alunos de 19 escolas de Mafra, sendo 16 da rede municipal e 3 da rede estadual de ensino participam do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que está sendo desenvolvido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura em parceria com o SEBRAE/SC.

Ele tem por finalidade fomentar a educação e a cultura empreendedora entre 2.585 alunos do 1º ao 9º ano, com idade entre 6 e 14 anos. Pelo projeto as crianças vão aprender sobre liderança, organização, planejamento, trabalho em equipe e ética. As apostilas do projeto já foram entregues, bem como os certificados de participação do curso de formação, aos professores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Empreender se aprende desde criança

Para o Prefeito Emerson Maas o projeto vai ao encontro da proposta de transformar a cidade de Mafra em um pólo empreendedor. “Sabemos que toda transformação tem muito mais efeito quando iniciada com as crianças e isso não é possível se não começarmos pela educação. Empreender em Mafra se aprende desde criança”, afirmou.

O JEPP tem a finalidade de acrescentar na educação das crianças e dos jovens todas as competencias necessárias para que desde cedo tenham espírito empreendedor e aproximar cada vez mais ao nosso objetivo de Mafra ser uma cidade empreendedora

A Secretária de Educação, Jamine Emmanuelle Henning destacou o projeto JEPP na formação dos jovens e importância da capacitação dos professores para que possam também desenvolver o espírito empreendedor nos alunos. “Precisamos nos atualizar para melhor preparar nossos jovens para o futuro, para que eles possam lidar com os desafios que a vida lhes apresentará e, nesse sentido,  o empreendedorismo possibilita o descobrimento e um novo modo de vida”, afirmou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Gerência da própria vida

A educação empreendedora proposta pelo Sebrae/SC incentiva os alunos a buscarem o autoconhecimento, novas aprendizagens e oportunidades, além do espírito de coletividade e também a avaliarem as melhores possibilidades, tanto na vida pessoal como no mercado de trabalho. O curso procura apresentar práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender e o desenvolvimento de atributos e atitudes necessárias para a gerência da própria vida (pessoal, profissional e social).

Feira do Empreendedor

E como resultado das ações a serem criadas pelos alunos, acontecerá em dezembro a Feira do Empreendedor, quando os alunos colocarão em prática e apresentarão para a comunidade, todo o conhecimento adquirido.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -