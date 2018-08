Alunos de Mafra participarão de concurso de desenho da Seluma

O desenho vencedor ilustrará capa do carnê de cobrança de 2019

Cerca de 200 alunos do 6º ano das escolas Cemma, Mario Goeldner e Beija-Flor, da rede municipal de ensino participarão neste ano da segunda edição do concurso artístico que visa a conscientização ambiental e cujo desenho vencedor será usado como ilustração nos aproximados 15 mil carnês de cobrança da Seluma para o próximo ano.

O tema deste ano é “Natureza, vamos preservar?” e a primeira ação correspondente aconteceu durante a última quarta-feira, 8 de agosto, com palestra proferida nas escolas envolvidas, pela Engenheira Sanitarista e Ambiental Flávia Elisa Lutke.

O concurso visa ainda explicar que o cuidado com o meio ambiente e a coleta seletiva podem começar em casa por meio da separação do lixo reciclável; a diferença entre aterro sanitário e lixão e quais os cuidados com o condicionamento de resíduos comuns e cortantes, além de promover o desempenho artístico de cada aluno.

SELEÇÃO DOS MELHORES DESENHOS

A seleção dos desenhos será realizada até o dia 15 de agosto, pelo corpo docente da escola que selecionará os três melhores da unidade. A seleção final  acontecerá no dia 22 de agosto, por um comitê composto por representantes da empresa Serrana Engenharia e da Secretaria Municipal de Educação de Mafra.

O desenho vencedor irá estampar os cerca de 15 mil carnês de cobrança da Seluma em 2019 e o autor receberá como prêmio um kit com tablet, bolsa/mochila e guloseimas. O segundo colocado receberá um kit com bolsa/mochila, um jogo Genius e guloseimas e o terceiro colocado receberá um kit com bolsa/mochila e guloseimas.

A realização é da Seluma Serviços com apoio da Secretaria Municipal de Educação.