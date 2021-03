Alunos de Mafra produzem vídeos sobre prevenção ao coronavírus

Nove vídeos foram selecionados e os alunos receberam certificado de participação e um kit escolar com jogos e material escolar montados com o auxílio da iniciativa privada – empresa, secretários municipais e vereadores que foram jurados do concurso

1º concurso “Eu aprendo na escola e ensino em casa” visa espalhar a mensagem da prevenção

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Levar a mensagem de prevenção à Covid-19 para a população através do olhar de uma criança. Este foi o objetivo do concurso “Eu aprendo na escola e ensino em casa”, promovido pela Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura de Mafra.

O concurso foi aberto a todas as escolas do município, da rede pública e privada, dando oportunidade a cerca de seis mil alunos participarem desta ação que consistiu na elaboração de um vídeo educativo de 30 segundos no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19). De acordo com a secretária da pasta, Jamine Henning, a princípio seriam escolhidos três vídeos, mas, pela diversidade das mensagens, foram contemplados nove vídeos. “O objetivo do concurso foi mostrar que as crianças aprendem sobre prevenção na escola e levam esta mensagem para casa, para os pais, familiares e toda comunidade”, disse Jamine.

Escolha

Cada escola participante fez uma seleção prévia dos vídeos para o julgamento final na Secretaria de Educação. A votação contou com os jurados: Patricia Finamori de Souza Koschinski – procuradora do município, Evandro Maas e Demétrio Henning – representantes da comunidade, Jonas Shultz e Dircelene Dittrich Pinto – representantes da Câmara dos Vereadores, e Dartagnan Plothow Camargo – secretário municipal de administração .

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Prevenção no vídeo

De acordo com o regulamento do concurso, os vídeos deveriam ser confeccionados em casa com a família mostrando todos os cuidados contra a Covid-19 que os alunos estão aprendendo nas escolas de Mafra. O concurso teve por objetivo inovar de forma criativa a visão de prevenção, proporcionar maior segurança e levar o ensino até os seus estudantes. Os nove vídeos ficarão disponíveis, em breve, no site da Prefeitura de Mafra e nas redes sociais oficiais do município.

Premiação

Na manhã de terça-feira, 16, foi o dia de reconhecer os talentos mirins de Mafra, premiando os nove vídeos vencedores. Na sede da Amplanorte, a secretaria de educação fez um cronograma para premiação com intervalos para que não houvesse aglomeração. A plateia foi composta apenas pelo aluno vencedor, seus pais, professor e/ou diretor da escola.

O prefeito Emerson Maas fez questão de entregar o prêmio a cada participante e parabenizar pela iniciativa e atuação no vídeo. “Vivemos um momento crítico em nossa sociedade com a proliferação do coronavírus e sua variante. As pessoas perderam o medo e tentam achar culpados. Nós pensamos e refletimos e vamos fazer a nossa parte tentando sensibilizar as pessoas por meio das mensagens das crianças”, explicou.

Assim como o prefeito, a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira e a presidente da Câmara de Vereadores, Dircelene Dittrich Pinto também parabenizaram os participantes, as escolas e os pais dos alunos pela participação no concurso.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Concluindo a cerimônia de premiação, a secretária Jamine disse que foi “uma manhã marcada por sentimentos de parceria das crianças em assumirem o papel de ‘ajudantes do prefeito’ contra a Covid. Estamos com a sensação de missão cumprida da Educação”.

Confira os vencedores do concurso:

MELHORES VÍDEOS Horário Escola Aluno 8h30 Avencal do Saltinho Isabela Laís Pscheidt Sara Rosa Rodrigues Alana Cristine Soares Lourenço e Kamilly Vitória Soares Lourenço 8h45 Comecinho de Vida Sophia Vitória Pereira 9h Mafrense Higor Lagos Mercer Guimarães 9h15 Cemma Kalel Henrique Brykczynski 9h30 Monteiro Lobato Yuri Gabriel de Camargo 9h45 Vila Olsen Murilo Batista Costa

VÍDEOS DESTAQUES Horário Escola Aluno 10h Gunther Werner Gustavo Bauer 10h15 Avencal São Sebastião Ludmila de Oliveira